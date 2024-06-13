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新品未使用　シュプリーム　ラファエル　半袖Tシャツ　XL ホワイト
商品番号 E58969450868
商品名

新品未使用　シュプリーム　ラファエル　半袖Tシャツ　XL ホワイト
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯ブランドシュプリーム　◯カラー白◯サイズタグ表記／XL◯状態【★★★★★】購入後、袋に入れたまま自宅保管しておりました★★★★★未使用または新品の商品★★★★使用感のほぼない大変状態の良い商品★★★使用感はあるが、目立つダメージのない商品★★部分的に使用感やダメージがある商品★全体的に使用感やダメージがある訳あり商品※古着は洗濯、検品などのケアを行っております。※ペット、喫煙者無し
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