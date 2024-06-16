イヴサンローラン ラウンドファスナー 黒 ブラック レッド 長財布 ...

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商品詳細
1ヶ月ほど使用しましたがその後使用することがなく保管していたため出品致します。箱、証明も残っておりますので一緒に付けます。状態は写真の通りです、加工等はしておりませんのでそちらを確認ください。質問等あればよろしくお願いします。
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