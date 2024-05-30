ルイヴィトン　マフラー

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商品詳細
ブランド：LOUISVUITTON/ルイヴィトンアイテム：マフラー素材：ウール/シルクサイズ：縦約142cm横約29cmカラー：ブラック/ブラック系高島屋ルイヴィトン正規店にて購入2、3回程着用しております。汚れやホツレ、毛玉もなく状態は良いほうだと思います。箱付きですが、不用であれば現品のみの発送可能です。その場合500円の値引きをさせていただきます。素材···ウール、シルクカラー···ブラック
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