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【希少】NIKE ヴィンテージ　キャップ　ベージュ
商品番号 I58473906007
商品名

【希少】NIKE ヴィンテージ　キャップ　ベージュ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ形···ベースボール素材···コットンナイキのベースボールキャップです。ベージュに黒のステッチングが落ち着いた雰囲気を出してくれる、なかなか希少なアイテムだとおもわれます。つばは強すぎないカーブで古着が好きな方も、ストリートが好きな方もどちらも似合うちょうどいい塩梅です。◎サイズフリーサイズ(調節可能)90s00sNIKEvintagenikeacgcapナイキ　ビンテージ　ストリート　古着　ベージュスウォッシュロゴ　ロゴ　ブラック
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