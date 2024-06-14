【希少】NIKE ヴィンテージ　キャップ　ベージュ

カラー···ベージュ形···ベースボール素材···コットンナイキのベースボールキャップです。ベージュに黒のステッチングが落ち着いた雰囲気を出してくれる、なかなか希少なアイテムだとおもわれます。つばは強すぎないカーブで古着が好きな方も、ストリートが好きな方もどちらも似合うちょうどいい塩梅です。◎サイズフリーサイズ(調節可能)90s00sNIKEvintagenikeacgcapナイキ ビンテージ ストリート 古着 ベージュスウォッシュロゴ ロゴ ブラック



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