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ゴールドファイル　二つ折り財布　新品　未使用
商品番号 R32530573060
商品名

ゴールドファイル　二つ折り財布　新品　未使用
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴールドファイル　折り財布　新品未使用ドイツの名品ブランド、以前銀座直営店での購入品です。とても綺麗なブラウン色のお品で、薄型。約15×11㎝同タイプのkeyケースも出品中です。お箱無しでの送付とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper152909.html
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