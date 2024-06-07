ゴールドファイル　二つ折り財布　新品　未使用

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商品詳細
ゴールドファイル 折り財布 新品未使用ドイツの名品ブランド、以前銀座直営店での購入品です。とても綺麗なブラウン色のお品で、薄型。約15×11㎝同タイプのkeyケースも出品中です。お箱無しでの送付とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper152909.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant314682.html
http://narcologia.ru/goods/capitation58008.html
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