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【美品】 johonstons ジョンストンズ カシミヤ マフラー グレー系
商品番号 G29943685543
商品名

【美品】 johonstons ジョンストンズ カシミヤ マフラー グレー系
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズFree(縦112cm横34cm)※多少の誤差はご了承ください。●色グレー系●素材カシミヤ●状態8/10(着用回数2回程度)多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れはございません。古着にご理解のある方のみご購入下さい。
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