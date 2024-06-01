【美品】 johonstons ジョンストンズ カシミヤ マフラー グレー系

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●サイズFree(縦112cm横34cm)※多少の誤差はご了承ください。●色グレー系●素材カシミヤ●状態8/10(着用回数2回程度)多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れはございません。古着にご理解のある方のみご購入下さい。