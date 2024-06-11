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『LOUIS VUITTON』サンチュール・ジーンズ ベルト M6812
商品番号 X93416393065
商品名

『LOUIS VUITTON』サンチュール・ジーンズ ベルト M6812
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『LOUISVUITTON』カーフレザーに1930年代のヴィトンの広告にインスピレーションを得た、ウエスタン風のバックルが特徴的な「サンチュール・ジーンズ」ベルトです。大手質屋にて購入した正規品になります。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊〈サイズ〉バックル：5.5×3.6cm幅：3cm全長：106cmウエスト：85〜95cm＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。＊着画はお断りしております。〈状態〉使用感や小傷がございますが、破れ等は無くまだまだ十分にお使い頂けます。＊あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。〈素材〉レザー〈カラー〉ブラック〈配送〉簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。1462822＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊２点以上まとめ買いの方は、『最大10%OFF』させて頂きます(´▽`)一部対象外のものもあるので詳しくはプロフィールをご確認ください。この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎すべての商品→#かいじゅうくんメンズ→#かいじゅうくんメンズ
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