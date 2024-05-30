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- 【入手困難】BUDSPOOL ☆ アフロディーテギャング Tシャツ L 舐達麻
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商品詳細
BUDSPOOLバッズプールAPHRODITEGANGアフロディーテギャングポケットTシャツポケT白L舐達麻◾️サイズL着丈 68センチ身幅 57.5センチ肩幅 56センチ平置き実寸です。◾️状態中古品です。若干の使用感はありますが、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無良いコンディションです！◾️カラー白黒◾素材綿100%
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