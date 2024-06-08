Hilton ヒルトン ワイシャツ L 41 86 ネクタイ セット

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ご覧いただきありがとうございます！「いいね！」を押して頂きますと、値下げなどの通知が届きますので大変便利です！Hiltonのワイシャツ・ネクタイセットです。屋内の仕事で約１ヶ月着回しながら着用しておりました。目立った汚れ等もなく、比較的綺麗な状態かと思います。【ワイシャツ】ブランド…Hiltonカラー…ブルー・ホワイトの細いストライプ襟デザイン…ワイドサイズ…Ｌ（首まわり４２）／８６（腕の長さ）【ネクタイno.1】ブランド…Hiltonカラー…オレンジ・ブルーのレジメンタルサイズ…スリム