アンダーアーマー　UA フロー　フィーチャーX バッシュ

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商品詳細
足に合わず出品しました。中古で購入し、シューティングで2時間履いただけになります。目立った傷や汚れはなく、ソールもまだまだ残っているのでまだまだ使用できると思います。カリーのソールと同じ物を使用されているので、グリップに関してはビタ止まりです。サイズは27です。気軽にコメントください。値段交渉します。#ナイキ#NIKE#バスケ#バスケットボール#アシックス#asics#プーマ#puma#プーマ#アディダス#adidas#バッシュ#スニーカー#アンダーアーマー#underarmour#リーニン#ウェイド#wade#li-nimg#NBA
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