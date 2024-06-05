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新品/未開封　Mrs.Green Apple Atlantis @ベルーナドーム
商品番号 H17494790454
商品名

新品/未開封　Mrs.Green Apple Atlantis @ベルーナドーム
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション用でしたので暗所、温度、湿度管理の上保管してました。デザインが大好きですとはいえ、素人保管なのででご理解のある方のみお願いします。参考までに、サイズは、私は基本メンズM〜Lを着ますがミセスのTシャツは大きめなので、通常のMより大きい（袖、丈長め）印象ですのでMでもちょうど良いか、それでも大きめでした※あくまでにわたしの主観ですカラー···ブルー袖丈···半袖※値下げ不可ミセスグリーンアップル　MGAレア
http://narcologia.ru/goods/navigate501530.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford124873.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle657425.html
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