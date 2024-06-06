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Dior Tシャツ
商品番号 Q16364223032
商品名

Dior Tシャツ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー色は5と6枚目の色に近いです。落ち着いたイエローです。着丈約63センチ横幅51センチサイズはMとしてますが、着丈、横幅等ご参考に写真のサイズをご覧ください。目立った傷等みあたりませんが中古品です。ご理解いただける方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passivity379283.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture951141.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome466443.html
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