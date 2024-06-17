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1990s old gap Pocket striped T-shirt
商品番号 I49473486154
商品名

1990s old gap Pocket striped T-shirt
ブランド名 ギャップ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代、オールドギャップのボーダーTeeです。夏らしいブルーなカラーリングでいて、太ピッチ◎サイズSですが実寸Lくらいかと！地味にモックネックぽくなっているのもミソです。フロントやバックに褪せや汚れがあるので神経質な方はご遠慮ください。着丈72肩幅55身幅56袖丈2580's90's古着vintageアメリカ古着DKNYカルバンクラインペリーエリスバナリパラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガーエルエルビーンstussyステューシーoldgapオールドギャップbrooksbrothersブルックスブラザーズチャンピオン　刺繍タグ　トリコタグ　バータグ　単色　リバースウィーブ　ナイキ　パタゴニア　リーバイス　サウスパーク　ルーニー　ワーナー　不思議の国　アリス　チェシャ猫　カーミット　アラジン　モンスター　ビンテージ　ヴィンテージ　レアアキラ　nineinchnailsナインインチネイルズ　vintage、KeithHaringキースへリング　アンディーウォーホル　AndyWarhol　　tシャツ裏原　ベルベルジン　taxidriverタクシードライバー　PULPFICTIONパルプフィクション　時計仕掛けのオレンジ　タイタニック　レオン　ムービー　movieマリリンマンソン　リバースウェーブ　nirvanaニルヴァーナ　soundgardenサウンドガーデン　FearofGodフィアーオブゴッド　TravisScottトラヴィススコット　JerryLorenzoジェリーロレンゾ　80s90sアップル　Appleappleoldオールド　初期　スウェット　トレーナー　パーカー　ノースフェイス　バブアー　ラルフローレン　ダブルアール　カーハート　ビックマック　ファイブブラザー　リーバイス　ロッキーマウンテンアリス　不思議の国　チェシャ　フットボール　染み込み　グレートパシフィック　ウィザー　ランタグ　七分　ラッセル
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