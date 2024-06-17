1990s old gap Pocket striped T-shirt

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90年代、オールドギャップのボーダーTeeです。夏らしいブルーなカラーリングでいて、太ピッチ◎サイズSですが実寸Lくらいかと！地味にモックネックぽくなっているのもミソです。フロントやバックに褪せや汚れがあるので神経質な方はご遠慮ください。着丈72肩幅55身幅56袖丈2580's90's古着vintageアメリカ古着DKNYカルバンクラインペリーエリスバナリパラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガーエルエルビーンstussyステューシーoldgapオールドギャップbrooksbrothersブルックスブラザーズチャンピオン 刺繍タグ トリコタグ バータグ 単色 リバースウィーブ ナイキ パタゴニア リーバイス サウスパーク ルーニー ワーナー 不思議の国 アリス チェシャ猫 カーミット アラジン モンスター ビンテージ ヴィンテージ レアアキラ nineinchnailsナインインチネイルズ vintage、KeithHaringキースへリング アンディーウォーホル AndyWarhol tシャツ裏原 ベルベルジン taxidriverタクシードライバー PULPFICTIONパルプフィクション 時計仕掛けのオレンジ タイタニック レオン ムービー movieマリリンマンソン リバースウェーブ nirvanaニルヴァーナ soundgardenサウンドガーデン FearofGodフィアーオブゴッド TravisScottトラヴィススコット JerryLorenzoジェリーロレンゾ 80s90sアップル Appleappleoldオールド 初期 スウェット トレーナー パーカー ノースフェイス バブアー ラルフローレン ダブルアール カーハート ビックマック ファイブブラザー リーバイス ロッキーマウンテンアリス 不思議の国 チェシャ フットボール 染み込み グレートパシフィック ウィザー ランタグ 七分 ラッセル