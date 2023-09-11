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ポケモンカード　レイジングサーフbox
商品番号 B21085075084
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフbox
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)未開封シュリンク付きです。TSUTAYAにて購入した物です。サーチなどはしておりません！すり替え防止の為返品はご遠慮ください！中身での評価もご遠慮ください！良いカードが出たら報告宜しくお願い致します＾＾よろしければこちらもご覧ください(^^)#syasyaポケモンカード#ポケモンカード#レイジングサーフ#ポケモンBOX#レイジングサーフBOX
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