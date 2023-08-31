フェラガモ　本革ベルト　メンズ

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商品詳細
○サイズ全長約100cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約3cm穴×5革の端から一番近い穴まで約74cm次にここから3cmずつリバーシブル利用可。革のダメージ等は特にございませんが、使用に伴う多少の曲がり等はございますのでご了承ください。素材···本革
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