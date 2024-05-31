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美品！貴重デザイン！ポールスミス　ブラックレイヤードストライプ　廃盤
商品番号 R35660398143
商品名

美品！貴重デザイン！ポールスミス　ブラックレイヤードストライプ　廃盤
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今現在、公式HPにない型番でして、シンプルかつ、PaulSmithのデザインが際立つお財布です。楽天などでも46,500円で売り切れでございます。比較的美品かとは思います。
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