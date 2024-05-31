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商品詳細
今現在、公式HPにない型番でして、シンプルかつ、PaulSmithのデザインが際立つお財布です。楽天などでも46,500円で売り切れでございます。比較的美品かとは思います。
http://narcologia.ru/goods/Stanford122173.html
http://narcologia.ru/goods/passivity852883.html
http://narcologia.ru/goods/rouge304310.html
美品！貴重デザイン！ポールスミス ブラックレイヤードストライプ 廃盤
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