CHROME HEARTS クロムハーツ　キャップ　マッティボーイ

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商品詳細
☆ご覧頂きありがとうございます☆こちらの商品2、3回ほど着用しましたが、目立った傷や汚れはありません！中古品ですので、理解頂ける方のみご購入お願いします。値下げ交渉⭕️コメントなしの即購入深夜早朝の購入でも結構です！クロムハーツのマティボーイのトラッカーキャップです!【サイズ】 53-60cmこちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。本当に心配しているなら、買わないでください。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。
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