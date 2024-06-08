［新品未使用］ニューエラ×ポロラルフローレン コラボ Cubs

［匿名配送、送料無料］PoloRalphLauren×NEWERAコラボキャップになります。サイズlarge49FORTY海外直営店にて購入品限定商品の為、購入出来た方も少ないかと思います。タグ付き未着用新品になります。バイザーにはラルフローレンのネームを、リアにはポニーロゴを刺繍でレイアウト。さらに内側にはブランドラベル、テープにもポニーロゴをレイアウトした特別仕様です。フロントパネルの球団ロゴは過去にメジャーリーグで使用されていたCooperstown（クーパーズタウン）のロゴをレイアウト。ポロラルフローレンとマッチしたクラシックなデザインに仕上がっています。他にも出品していますのでご覧頂けたらと思います。セット販売も可能ですのでその分値引きいたします。#ニューエラ#NEWERA#フェアオブゴッド#fearofgod#POLO#supreme#シュプリーム#ポロ#親子コーデ#ニューヨーク#ヤンキース#ドジャース#カブス



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