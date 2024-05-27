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五助屋レザー　プエブロ　ミニ財布　コンパクト財布　ライダースミニウォレット
商品番号 K73088489844
商品名

五助屋レザー　プエブロ　ミニ財布　コンパクト財布　ライダースミニウォレット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

五助屋レザーのライダースミニウォレットです。珍しい手縫いのプエブロレザーのモデルです。1ヶ月ほど使用裏側に変な方が薄くついています。使っていれば目立たなくなると思います。値下げはしないつもりです。よろしくお願いします！財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/pompous112423.html
http://narcologia.ru/goods/choice567385.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei816971.html
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