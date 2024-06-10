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美品 春夏 ポロラルフローレン ヴィンテージ コットンネクタイ シャンブレー
商品番号 S76930289030
商品名

美品 春夏 ポロラルフローレン ヴィンテージ コットンネクタイ シャンブレー
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-珍しいコットンシャンブレーのポロです。カラーは白んだデニムブルー。アメリカ製、ハンドメイド。[状態]美品です。気になる汚れダメージがありません。##phot02524
http://narcologia.ru/goods/secretarial742016.html
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