gallery1950　GOOD ENOUGH キャップ　グッドイナフ

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商品詳細
gallery1950のキャップですツバの付け根が一部変色しています。写真ご確認お願いいたします。ヴィンテージキャップの為、変色等などご理解頂ける方のみの購入の方お願いします。グッドイナフ初期のツバ長めのキャップと同じ形になります。形...ベースボール色…ブラック#GOODENOUGH#グッドイナフ#キャップ#希少#レアキャップ#gallery1950#ギャラリー1950
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