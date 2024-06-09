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コンバースオールスターハイカットスニーカー　モノトーンマルチカラーパッチワーク
商品番号 G35908274664
商品名

コンバースオールスターハイカットスニーカー　モノトーンマルチカラーパッチワーク
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私の商品に興味を示して頂き、ありがとうございます。こちらの商品はコンバースオールスターハイカットスニーカー　モノトーンマルチカラーパッチワークになります。その他にも、多数コーディネートできるアイテムを出品していますので、#RK古着部屋　をあわせてお願いいたします。【ポイント】CONVERSEのモノトーンマルチカラーのオールスターです。【サイズ】表記：24cm【状態】ソールの減りあります。その他使用感ありますが、まだまだ履いていただけると思います。【梱包】元箱はないため、プチプチで保護して紙袋もしくは段ボールに入れて発送します。【その他】商品画像は極力実際の色目に近づくように心がけておりますが、見ているモニターにより実際とは異なるように見える場合がありますので、ご理解願います。また、商品状態に関しては、あくまでも主観を記載しております。感覚の違いによるクレーム等はご容赦願います。中古品に理解のない方、神経質な方の入札はご遠慮願います。細かいこと気にされない方よろしくお願いします。質問や確認等あればコメントください。#RK古着部屋
http://narcologia.ru/goods/perforce422265.html
http://narcologia.ru/goods/slide304987.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect440970.html
コンバースオールスターハイカットスニーカー　モノトーンマルチカラーパッチワーク
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