コンバースオールスターハイカットスニーカー　モノトーンマルチカラーパッチワーク

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私の商品に興味を示して頂き、ありがとうございます。こちらの商品はコンバースオールスターハイカットスニーカー モノトーンマルチカラーパッチワークになります。その他にも、多数コーディネートできるアイテムを出品していますので、#RK古着部屋 をあわせてお願いいたします。【ポイント】CONVERSEのモノトーンマルチカラーのオールスターです。【サイズ】表記：24cm【状態】ソールの減りあります。その他使用感ありますが、まだまだ履いていただけると思います。【梱包】元箱はないため、プチプチで保護して紙袋もしくは段ボールに入れて発送します。【その他】商品画像は極力実際の色目に近づくように心がけておりますが、見ているモニターにより実際とは異なるように見える場合がありますので、ご理解願います。また、商品状態に関しては、あくまでも主観を記載しております。感覚の違いによるクレーム等はご容赦願います。中古品に理解のない方、神経質な方の入札はご遠慮願います。細かいこと気にされない方よろしくお願いします。質問や確認等あればコメントください。#RK古着部屋