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NEW ERA 村上隆 キャップ 黒 カイカイキキ
商品番号 T39571092737
商品名

NEW ERA 村上隆 キャップ 黒 カイカイキキ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

NEWERATAKASHIMURAKAMI9THIRTYClothStrapFLOWERALLOVER\"Black\"4、5回着用の美品ということでこちらで購入させて頂きましたが、すごく目立つ程でもありませんがつばの根元が少し茶色く褪せていて、新しいものを購入したので出品させて頂きます。写真での判断お願い致します。当方、1度も着用しておりません。とても可愛い帽子なので気にならない方、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。韓国ヘザーHOLiCホリックフラワーstylenandaオルチャンWEGOwclosetmysticJEANASISkastaneRETROGIRLLOWRYSFARMEMODAMURUASLYUngridadidasNIKEUGGSTUSSYXLARGEAMIAYAjouetie
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