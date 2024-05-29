【希少】WBH インディアン　レザーベルト　サンドキャスト

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WilfordBHenry（以下WBH)の重厚なバングルです。刻印はWBH。こちらは数多くの賞を獲得している大人気アーティスト「ウィルフォード・ヘンリー」の作品になります。トゥーファーキャストアーティストである「アーロン・アンダーソン」の父親であり、アーロン自身も父親に教わったそうです。AaronAndersonまた、WBHは、高齢で引退しています。しかし、AAが、WBHの孫の学費を稼ぐ為にキャストを使用することを許されていてAA制作で刻印がWBHがあります。展示品のため積極的に価格交渉承ります！石 横1.8cm縦2.2cmバックル 横7cm縦5.5cm粘土状の砂を固め、それに雛型を押し付けて原型枠を作り、その原型枠に溶かしたシルバーを流し込み形を作る伝統的な技法サンドキャストで仕上がったワイルド感溢れる素晴らしい作品。サンドキャストならではのトラディショナルな雰囲気が存在感抜群なバックルベルトです。#WBH#WilfordBHenry#ウィルフォードヘンリー#ナバホ族 #NAVAJO#インディアンジュエリー#AaronAnderson#アーロンアンダーソン #サンドキャスト#バングル #シルバー #ターコイズ #サンドキャスト