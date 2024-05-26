美品！NEW ERA 59FIFTY Los Angeles Dodgers

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NEWERA59FIFTYのLosAngelesDodgersFivestar別注モデルになります！Neweraマークの所が黒色になっておりすごくかっこいいです！Size863.5綺麗です！5回くらいしか被っていません！シール剥がしてます！目立った汚れ、キズはありません。素人検品のため、見落としなどご了承下さい。中古品、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方の購入をお願いします。◼️フォロワー様限定で下記のように割引させて頂きます。 是非、フォローよろしくお願いします！3000円以上は300円引6000円以上は400円引9000円以上は600円引 10000円以上は900円引ご購入希望のフォロワー様は、フォロー割にてご購入希望の旨をコメント欄にてお伝えください！※購入後ですと値段変更はできませんことをご理解ください。#FEAROFGOD#ESSENTIALS#DetroitTigers#WORLDSERIES#rap#rapper#cosa#METS#newera#mlb#cap#la#59FIFTY#LA#mens#メンズ#キャップ#ニューエラ#gap#nike#supreme#stussy#63.5#62.5#61.5