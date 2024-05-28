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新品未使用 BOTTEGA VENETA 長財布 イントレチャート
商品番号 Q46476320215
商品名

新品未使用 BOTTEGA VENETA 長財布 イントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAロングウォレットです。デパート正規店で購入後、使う機会がなく保管しておりました。【シリアル】B01325732M【仕様】札入れ1ヶ所カード入れ9ヶ所ポケット4ヶ所【素材】牛革【カラー】ネイビー【サイズ】縦約8cm、横約18cmマチ約2cm未使用品です。
http://narcologia.ru/goods/composite534054.html
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