F.C.Real Bristol ブリストル コカコーラ 帽子 黒

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数回程着用した後、自宅で保管してました。中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。フリーサイズカラー···ブラック形···ベースボール#F.C.RealBristol#Bristol#黒キャップ#コカコーラ#NEWERA