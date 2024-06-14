SIX HACK Tシャツ　M

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テレビ東京で放映されていたものの、途中から放映中止になってしまった番組「SIXHACK」のオリジナルTシャツです。公式サイトでは販売終了しております。Mサイズ：身丈約74cm、身巾約51cm、裄丈約45cm〈素材〉綿100%〈カラー〉ブラックCOTTONUSA™認証取得新品未使用未開封中の状態確認しておりません。ご了承いただける方のみお求めください。お渡しの際には小さく折りたたんで梱包させていただきます。あなたが偉くなるための番組「SIXHACK」河村康輔氏デザインのロゴがワンポイントで入った、”偉くなるために必須”番組オリジナルTシャツを販売。コラージュアーティスト/河村康輔2022年4月にはユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」のクリエイティブ・ディレクターに就任。コラージュアーティスト、グラフィックデザイナー、アートディレクター。「大友克洋GENGA展」メインビジュアル、「AKIRAARTOFWALL」など。作品集に『2ND』『MIX-UP』『1q7qLOVEANDPEACE』『T//SHIRTGraphicArchives』『KOSUKEKAWAMURAARCHIVES』など手がける柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋