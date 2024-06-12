レア★LAD MUSICIAN ラッドミュージシャンA BIG CAP

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LADMUSICIANラッドミュージシャン帽子キャップビックキャップ BIGCAPコーデュロイ薔薇柄 バラギター スネーク 蛇 刺繍スナップバックほとんど出回ることのないキャップで、かなり希少なキャップだと思います。若干の使用感はあるかもしれませんが、目立ったダメージはなくコンディションは良好です。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。宅急便コンパクトにて発送予定です。#メルカリライブ出品大会