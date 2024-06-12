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レア★LAD MUSICIAN ラッドミュージシャンA BIG CAP
商品番号 V66255190419
商品名

レア★LAD MUSICIAN ラッドミュージシャンA BIG CAP
ブランド名 ラッドミュージシャン
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LADMUSICIANラッドミュージシャン帽子キャップビックキャップ　BIGCAPコーデュロイ薔薇柄　バラギター　スネーク　蛇　刺繍スナップバックほとんど出回ることのないキャップで、かなり希少なキャップだと思います。若干の使用感はあるかもしれませんが、目立ったダメージはなくコンディションは良好です。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。宅急便コンパクトにて発送予定です。#メルカリライブ出品大会
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