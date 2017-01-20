Chrome hearts デストロイレザー キルティングウォレット 財布

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商品詳細
クロムハーツChromeheartsデストロイレザーキルティングウォレット最もオーソドックスでありながら、最も、「クロムハーツウォレット」としての知名度が高く、人気が高いアイテム。厳選された最高品質のデストロイレザーは使い込むほど魅力が増す、まさに一生モノの「逸品」です。付属インボイスこちらの財布は、国内では店舗によって完売してます。世界的に見てもかなり数が少なくとても貴重な財布です。宜しくお願い致します。
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