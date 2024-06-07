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17/ VITALE BARBERIS CANONICO Fiorio ネクタイ
商品番号 O25323429758
商品名

17/ VITALE BARBERIS CANONICO Fiorio ネクタイ
ブランド名 フィオリオ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(プロフィールご一読下さい)(インポートネクタイ多数出品中です)イタリアの高級生地ファクトリーのVITALEBARBERISCANONICOの素材を使用した、Fiorio(フィオリオ)ネクタイです。タグ等付属無しですが、新品未使用です。ウール×モヘア素材でシャリ感のある素材です。ソリッドなネイビーでコーディネートしやすいネクタイです。◾ブランド◾Fiorio　フィオリオ◾素材◾ウール　75%モヘア　25%◾色◾ネイビー◾サイズ◾素人採寸の為誤差はご了承下さい。・全長:約147cm・大剣部分:7.5cm◾状態◾・タグ等付属無しですが、新品未使用です。・丸めて保管しておりました。多少のシワはご了承下さい。・素人保管の為、神経質な方はお控え下さいませ。◾発送◾ネコポスにて発送します。輸送時のシワ等はご了承下さい。#カノニコ#ヴィタルバルベリス#NICKY　#ニッキー　#FIORIO　#フィオリオ#LUIGIBORRELLI　#ルイジボレッリ#PAOLOALBIZZATI#パオロアルビザッティ#FrancescoMarino#フランチェスコ・マリーノ#DRAKES　#ドレイクス#FrancoBassi　#フランコバッシ#STEFANOBIGI　#ステファノビジ#TIEYOURTIE　#タイユアタイ#kiton　#キートン#Charvet#シャルべ#BEAMSf#ビームスエフ#UNITEDARROWS　#ユナイテッドアローズ#STRASBURGO　#ストラスブルゴ#EDIFICE　#エディフィス#ErricoFormicola#エリコフォルミコラ#エッリコフォルミコラ#CARUSO#カルーゾ#LARDINI#ラルディーニ#TAGLIATORE#タリアトーレ#DistrictUNITEDARROWS#SOVEREIGN#THESOVEREIGNHOUSE#ソブリン#ソブリンハウス#SalvatorePiccolo#サルバトーレピッコロ
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