17/ VITALE BARBERIS CANONICO Fiorio ネクタイ

(プロフィールご一読下さい)(インポートネクタイ多数出品中です)イタリアの高級生地ファクトリーのVITALEBARBERISCANONICOの素材を使用した、Fiorio(フィオリオ)ネクタイです。タグ等付属無しですが、新品未使用です。ウール×モヘア素材でシャリ感のある素材です。ソリッドなネイビーでコーディネートしやすいネクタイです。◾ブランド◾Fiorio フィオリオ◾素材◾ウール 75%モヘア 25%◾色◾ネイビー◾サイズ◾素人採寸の為誤差はご了承下さい。・全長:約147cm・大剣部分:7.5cm◾状態◾・タグ等付属無しですが、新品未使用です。・丸めて保管しておりました。多少のシワはご了承下さい。・素人保管の為、神経質な方はお控え下さいませ。◾発送◾ネコポスにて発送します。輸送時のシワ等はご了承下さい。#カノニコ#ヴィタルバルベリス#NICKY #ニッキー #FIORIO #フィオリオ#LUIGIBORRELLI #ルイジボレッリ#PAOLOALBIZZATI#パオロアルビザッティ#FrancescoMarino#フランチェスコ・マリーノ#DRAKES #ドレイクス#FrancoBassi #フランコバッシ#STEFANOBIGI #ステファノビジ#TIEYOURTIE #タイユアタイ#kiton #キートン#Charvet#シャルべ#BEAMSf#ビームスエフ#UNITEDARROWS #ユナイテッドアローズ#STRASBURGO #ストラスブルゴ#EDIFICE #エディフィス#ErricoFormicola#エリコフォルミコラ#エッリコフォルミコラ#CARUSO#カルーゾ#LARDINI#ラルディーニ#TAGLIATORE#タリアトーレ#DistrictUNITEDARROWS#SOVEREIGN#THESOVEREIGNHOUSE#ソブリン#ソブリンハウス#SalvatorePiccolo#サルバトーレピッコロ



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