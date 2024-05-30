Felisi フェリージ 913 長財布　ラウンドジップ　新品

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商品詳細
Felisiフェリージ ラウンドジップ913メンズ/レディース[サイズ]約W20cm×H10.5cm×D2cm[カラー]ダークブラウン[状態]新品、未使用品[付属品]なし[商品説明]ラウンドファスナー開閉式カード6室ファスナー付き小銭入れご覧いただきありがとうございます。サフィアーノエンボスレザーを採用し、傷が目立ちにくく扱いやすいサイズ感です。現在もZOZOTOWNなどで定価販売されておりますので、価格などご参考ください。値下げ交渉は価格をご提示ください。#ザネラート#ダニエルボブ#グレンロイヤル#イルビゾンテ#シャンボールセリエ#アニアリ#オロビアンコ#トゥミ#バリー#ホワイトハウスコックス#Beams#UnitedArrows#Tomorrowland
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