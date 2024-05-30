メンズシークレットシューズ スニーカー インヒールシューズ　カジュアルシ61

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【カラー】：白、ベージュ、黒【素材】アッパー:合成革ソール:合成底【ヒール】：8cmサイズ24cm/3824.5cm/3925cm/4025.5cm/4126cm/4226.5cm/4327cm/44★写真は素人撮影のため多少誤差がある場合がございますので、あらかじめご了承下さい。★ご購入前にぜひともサイズ表をご確認ください。★サイズは、多少誤差（1～3CM)が出る場合があります。★素人検品の為、状態の確認はさせて頂いていますが他に細かいスレやダメージや汚れなど見落としがあるかもしれません。