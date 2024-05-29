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ブラックアイパッチ ベルト ブラウン
商品番号 C93233078224
商品名

ブラックアイパッチ ベルト ブラウン
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 6,150 円
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商品詳細

ブラックアイパッチベルトブラウンサイズ：S-M新品で購入後2、3度しか着用しておりませんが、3枚目のように若干擦れがありますが全然目立ちません。素材···本革カラー···ブラウン
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