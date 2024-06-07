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ヒステリックグラマー 『HI-FI SOUND SYSTEM ポンチョストール』
商品番号 T41204587865
商品名

ヒステリックグラマー 『HI-FI SOUND SYSTEM ポンチョストール』
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 8,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️メーカー販売ラインは『メンズ物』となりますが～♂️♀️ユニセックス推奨品です✨✔️即完売した人気の品です♪(^^)d✔️春夏～朝夕や、夏の『室内エアコン/冷房』の『冷え症対策』にも♪(^_^)v汚れ等なく綺麗な状態です♪☆⚠️デザイン的に『計測不可cm』で、申し訳ございませんm(__)m【説明書⬇️】オリジナル柄をジャカード織りで表現した柔らかな風合いのポンチョ型大判ストール。中央が分かれているので肩に掛けやすく、肌寒い日の羽織りとしてお使いいただけます。無造作に巻いてストールとしてもお使いいただけます。『PierreQuioc（ピエールキオック）社製』PierreQuioc（ピエールキオック）社は、フランスの織物繊維製品の中心地、リヨン郊外で1946年に創業したマフラー、ストールの専門織物メーカーです。
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