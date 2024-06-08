ネクタイ　グリーンレーベルリラクシング

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商品詳細
カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···シルク100%ゾゾタウンで購入しました。イメージと違ったので出品します。何度か使用したので、ディンプルの跡が少し残っています。※写真5枚目中央
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