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ネクタイ　グリーンレーベルリラクシング
商品番号 Y25431311896
商品名

ネクタイ　グリーンレーベルリラクシング
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 1,540 円
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商品詳細

カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···シルク100%ゾゾタウンで購入しました。イメージと違ったので出品します。何度か使用したので、ディンプルの跡が少し残っています。※写真5枚目中央
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