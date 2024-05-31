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フェンディ マフラー ズッカ ペカンライン ウール フリンジ ロゴ FF柄
商品番号 G62808180842
商品名

フェンディ マフラー ズッカ ペカンライン ウール フリンジ ロゴ FF柄
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 8,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品名]FENDIフェンディマフラーズッカペカンラインウールフリンジユニセックス男女兼用[商品説明]ペカンラインとズッカ柄がデザインされたひと目でFENDIと分かるお品です。フリンジもついてラグジュアリーなお品！落ち着いたカラーで合わせやすく男女問わず使っていただけます。【ブランド】FENDI【品番】-【色】ベージュ(カーキ)×ブラック【素材】wool100%【サイズ】約W37×H150cmフリンジ含まずフリンジ約8cm【状態】性質上多少毛羽立ちありますが目立たダメージなく綺麗な状態です。汚れもありません。状態良好です。生地が厚くないのでボリュームがでないので首周りをすっきり暖かくできます。[付属品]なし[購入場所]商品は専門家による鑑定済みの品を業者間オークション等から集めています（AACD日本流通自主管理協会EcoRing・AUCNETJBA日本ブランドオークションなど）プロによる真贋判定済みの商品です。万が一正規品でないと判明した場合は速やかに送料含めご返金させて頂きます。036
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