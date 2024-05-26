【カシミヤ100%】 robertocollina　ロング　マフラー　イタリア製

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ご覧頂き、ありがとうございます。以下、詳細をご参照下さいませ。↓ストール出品物をまとめました。下記ハッシュタグにてご覧下さいませ。#peacockストール【説明】robertocollina(ロベルトコリーナ) カシミヤ100% ロングマフラーです。素材は贅沢なカシミヤ100%。独特の艶感と滑らかな肌触りが愉しめる、高いクォリティーを感じられる素材です。又、素材の良さを感じられる優雅なドレープシルエットが魅力的に映ります。デザインはベーシックながらも、長いタイプのマフラーなので、様々な巻き方が楽しめます。シンプルだからこそ素材の良さが際立つ一枚。男性、女性問わず、ユニセックスでお使い頂けます。これからの季節には活躍してくれる事、間違い無しです。お探しの方、是非！【色】ブラック【素材】カシミヤ100%【生産国】イタリア製【サイズ】約196cm×65cm【状態】コンディション目安は10段階中6。(10で新品未使用品)毛羽立ち等、使用感はありますが、目立つダメージはございません。【注意】中古品にご理解頂けない方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。お取引き前にプロフィール欄参照下さいませ。