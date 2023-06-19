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☆ルイ ヴィトン モノグラム ポシェット ディスカバリー 財布 クラッチバッグ
商品番号 O28873544080
商品名

☆ルイ ヴィトン モノグラム ポシェット ディスカバリー 財布 クラッチバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎この度は、当店の出品商品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。≪≪商品詳細≫≫【ブランド】LOUISVUITTON(ルイヴィトン)【状態】使用感の少ない綺麗なアイテム【カラー】ホワイト【サイズ】ヨコ：21cm　タテ：12cm【仕様】外側：メインファスナーポケット×1,札入れ×1,ポケット×1,カード入れ×3,外側：Dリング×1【素材】タイガレザー　モノグラムキャンバス【付属品】正規箱,正規紙袋,正規保存袋※大切な方へのギフト包装も無料にて承っております。ご購入後お知らせ下さい。◎LOUISVUITTON(ルイヴィトン)より、モノグラムポシェットディスカバリー財布/クラッチバッグです。ボディの、モノグラム柄がアクセントになりコーディネートを引き立てます。ジップにもブランドロゴが刻まれております。札入れ、小物入れ、カード入れなど使い勝手の良い財布になります♪※こちらのお品は使用感の少ないアイテムになります。目立つ様な傷、汚れなどはございません。中古品のため、神経質な方のご購入はお控えください。※当店は正真正銘、正規品(本物)の商品のみのお取り扱いです。安心してお買い求めください。
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