【新品】EA7 キャップ 帽子 247088 CC010 ゴールドロゴ

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新品、未使用、タグ付き。海外正規店で購入した正規品です。※値下げ不可。まとめ割アリ★EMPORIOARMANIEA7品番：247088CC010-28121カラー：ブラック×ゴールド仕様：ラバーブランドロゴ入り/後ろベルト付き(調節可能)素材：キャンバス素材(コットン100%)生産国：CHINA付属品：商品タグ★他にも出品しています#エンポリオアルマーニイーエーセブンはこちら_UROE#帽子はこちら_UROE#出品一覧はこちら_UROE★ご注意・海外正規品を直輸入している新品の並行輸入品です。仕様をご理解の上ご購入ください。・すり替え防止の為、ご購入者様都合の返品・交換はお受けできません。・ご不明点があればご質問ください。またプロフのご確認をお願い致します。