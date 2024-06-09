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【✨大人気✨】CITTA手帳 2024 CITTA Diary
商品番号 Q44267436127
商品名

【✨大人気✨】CITTA手帳 2024 CITTA Diary
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。最後までお読み頂き、ご理解頂ける方のみお願い致します。(質問の方も同様です)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーCITTA手帳2024　A5サイズ　ビバマゼンタ※非売品の手帳カバーにセットできる、方眼ノート付✨他のものを使う事にしましたのでお譲り致します！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【お願い】◆10%手数料や送料負担がありますので、値下げ交渉はご遠慮頂けますと幸いです。◆テンプレート自動挿入の値下げ交渉や、　説明を読んでいない質問等されても対応せず削除致します。◆即購入可ですが、　購入後は最低限メッセージを頂ける方＆受取までスムーズな方のみお願いします。◆ご購入後の質問、キャンセル不可。◆新規やATMコンビニ支払いの方はお取引を遠慮させて頂きます。◆お使いの端末設定により、実際の色味と違って見える事もあります。◆梱包は再利用資材使用、簡易包装です。◆神経質な方はお断り致します。◆喫煙無し
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