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[新品　二つ折り財布] EMPORIO ARMANI ・エンポリオアルマーニ
商品番号 D56775322819
商品名

[新品　二つ折り財布] EMPORIO ARMANI ・エンポリオアルマーニ
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 5,358 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EMPORIOARMANIエンポリオ　アルマーニイタリアのブランド品紳士二つ折りレザー革財布サイズ　　約W11xH9.5xD2cmカラー　　BLACK素材　　　レザー仕様開閉：オープン内側：札入れ×1カードポケット×6オープンポケット×2小銭入れ×1付属品:外箱有り新品未使用品です※撮影の為、開封しました。神経質な方のご購入はご遠慮願います。宜しくお願い致します。
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