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商品詳細
EMPORIOARMANIエンポリオ アルマーニイタリアのブランド品紳士二つ折りレザー革財布サイズ 約W11xH9.5xD2cmカラー BLACK素材 レザー仕様開閉：オープン内側：札入れ×1カードポケット×6オープンポケット×2小銭入れ×1付属品:外箱有り新品未使用品です※撮影の為、開封しました。神経質な方のご購入はご遠慮願います。宜しくお願い致します。
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[新品 二つ折り財布] EMPORIO ARMANI ・エンポリオアルマーニ
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