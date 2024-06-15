[新品　二つ折り財布] EMPORIO ARMANI ・エンポリオアルマーニ

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EMPORIOARMANIエンポリオ アルマーニイタリアのブランド品紳士二つ折りレザー革財布サイズ 約W11xH9.5xD2cmカラー BLACK素材 レザー仕様開閉：オープン内側：札入れ×1カードポケット×6オープンポケット×2小銭入れ×1付属品:外箱有り新品未使用品です※撮影の為、開封しました。神経質な方のご購入はご遠慮願います。宜しくお願い致します。