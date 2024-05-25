wind and sea パラッパラッパー　コラボ　Tシャツ　ベージュ　L 新品

PaRappatheRapper×WDS（Parappa\u0026SEA）TEE期間限定値下げ中WDS-PARAPPA-10BEIGEwindandseaとパラッパラッパーのコラボのTシャツです。公式オンライン購入の正規品です。確認、撮影のため袋から出したのみの新品未使用です。画像のように入っていた公式の袋に入れた状態で発送致します。タグ付きサイズLカラーBEIGE多数の芸能人が御用達の大人気ブランドwindandsea下のタグがついている芸能人の方々が実際に着用しています。パラッパラッパーとのコラボで背中にはパラッパ、表の胸にはワンポイントでPJベリーが描かれているTシャツです。大人気で完売品ですので希少性の高い商品でレアだと思います。流行りのオーバーサイズですので通常の服のサイズより少し大きめかと思います。プロフィールを確認の上、購入をお願い致します。他サイトでも販売している場合がありますので、先に他で購入されてしまった場合はキャンセルに同意して頂きますのでご了承下さい。ウィンダンシーウンジャマラミーUmjammerLammyPARAPPATHERAPPERPARAPPATHERAPPERennoyessentialsxxxarenaguessatmosKITHロンハーマンRHCWINDANDSEANIKEOffWhiteノースフェイスstandart#木村拓哉#工藤静香#亀梨和也#髙木雄也#永瀬廉#King\u0026Prince#キンプリ#平野紫耀#キムタク#コムドット#ゆうた#やまと#タケヤキ翔#めるる#生見愛瑠#emma#窪塚洋介#新木優子#KingGnu#井口理#木村カエラ#山本舞香#内田理央#仲里依紗#谷川りさこ#谷まりあ#野崎萌香#紗栄子#池田エライザ#三浦翔平#桐谷美玲#堀田茜#GENERATIONS#小森隼#池内博之 #浅野忠信#マギー#EXIT#りんたろー。#supreme#シュプリーム#ナイキ#nike#hys#ネイバーフッド 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ袖丈···半袖ネック···Uネック



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