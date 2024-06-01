EMPORIO ARMANI ベルトY4S079 YAQ2G 81072 ギフト

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素材···本革カラー···ブラックサイズ80ベルトを切ってサイズ調節等は不可能な商品です。サイズを間違えてしまったため出品します。ギフト用なので開けておりませんが、純正boxとタグ等付いております。紙袋は同封致しませんのでご了承ください。■ブランド：EMPORIOARMANI（エンポリオアルマーニ）■サイズ：（約）バックルW4.3cm×H5.3cm、ベルト幅3.8cm、ベルト穴が2.5cm間隔で5つ【80cm】対応ウエストサイズ75-85cm■素材：レザー■仕様：サイズカット不可■付属品：EMPORIOARMANI純正BOX・布袋■備考：革の特性上、小傷・シワ・色むら等がある場合がございますが、これは不良品ではございません。定価18700円