超希少　リンガーTシャツ　Lakers NBA

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商品詳細
カラー···ホワイトLakersのリンガーTシャツですが、黄色や紫ではなく、水色と白でカラーリングされています。ロゴは刺繍でデザインされておりとてもカッコいいです。古着なので、ダメージや汚れはありますが、それも味になっていると思います。
http://narcologia.ru/goods/evaporation915724.html
http://narcologia.ru/goods/recycling284314.html
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