☆新品・未使用品！コーチCOACH 回転式バックル リバーシブル レザーベルト！

☆COACHコーチリバーシブルベルト☆ロゴ入りプレート回転式バックル！カットして長さ調整可能！コーディネートしやすいブラックとブラウンのカラーです♪【品番】64089【カラー】ブラック／ブラウン【全長】(約)120cm【ウエストサイズ】（約）106～116cm(5穴)【バックルサイズ】(約)4.6cm×6.7cm【ベルト幅】(約)3.7cm【仕様】回転式バックル【素材】レザー【付属品】専用BOX【購入先】大手ブランド市場【商品状態】新品・未使用品【参考価格】38,500円自宅保管品としてご理解頂ける方のご購入をお願い致します。神経質な方・完品をお求めの方はご遠慮下さい。少しの値下げ交渉には応じますが、具体的な金額を提示して下さい。極端な値下げ交渉には返答しませんのでご了承願います。撮影環境により、写真画像と実物で色の見え方が異なる場合がありますのでご了承下さい。送料無料！安心メルカリ便！コメント不要！即購入OK！1点限定品！早い者勝ち！管理番号1030516



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