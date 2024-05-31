22AW ヨウジヤマモト ハンドペイントロゴ キャップ \nハンドペイント

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最終値下げ！★ショッパー付き新品未使用★9THIRTYYohjiYamamotoFW22ハンドペイントタグは着いていませんが、新品未使用品です。NEWERAとYohjiYamamotoの2022年秋冬コラボレーションコレクション。キーモチーフとして、山本耀司が〈Black〉について語った言葉を記した織ネームと、山本耀司の手描きによる、YohjiYamamotoパリオフィスの住所をフィーチャーしています。写真三枚目のショッパーをお付けしますが、折りたたんだものになります。ショッパー不要のかたは500円お値引きしますので、購入の前にコメントをお願いいたします。ヨウジヤマモトNEWERAキャップ