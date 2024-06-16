LOUIS VUITTON ジッピーコインパース　エピ

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製品仕様（公式HPより引用）11x8.5x2cm(幅x高さxマチ)素材：エピ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）ファスナー開閉式まち付きコンパートメントx2内フラットポケットx2名刺用ポケットカード用ポケットx42022年6月末に公式WEBサイトにて購入し、ほぼ使用していませんが、金具のシールは剥がしています。完璧なる未使用をご希望の方はお控えください。一万円札も二つ折りにして、引っ掛からず収納できミニバッグとの相性もよいかと思います。コインも入れてませんので綺麗です。6枚目の写真の通り、箱ケース、布ケースをお付けします。また、返品は受け付けませんのでご了承ください。