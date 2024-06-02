SOPHNET. STUDS BELT スタッズベルト

SOPHNET.2010A/W高品質なカーフ素材。重厚感のあるピラミッドスタッズのベルトです。ずっしりとフィットする巻き具合で、ウエストをさりげなく華やかにしてくれます。目立った傷や汚れはございませんが、ブラス素材のスタッズは経年によるくすみが少しあります（正しくお手入れすればピカピカになるとは思いますが、これくらいの方が使いやすいかもしれません）。またベルト穴周辺にも少しですが使用感があります。上記のことをご納得して頂いた上で、古着を楽しんで頂ける方、ご購入をご検討下さいませ。定価34,650円／Lサイズ／黒平置き実寸バックル除く全長/約111㎝ウエスト最短/約86㎝ウエスト最長/約96㎝幅/約3.4㎝#sophnet#ソフネット#ベルト#スタッズベルト#uniformexperiment#ユニフォームエクスペリメント#fcrb



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