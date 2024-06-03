新品 PRADA プラダ 長財布 ゴールドロゴ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！★✅即購入OK☺︎✨新品未使用■サイズ19.5x10.5x3cm素人採寸ですので、多少の誤差があります。予めご了承ください。・附属品保存袋、カード、箱（写真の通り）こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。※全て検品済みで特に問題ありません。ご安心ください
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